Završen je 18. po redu EXIT festival sa posetom od gotovo 200.000 gostiju

Završen je 18. po redu EXIT festival sa posetom od gotovo 200.000 posetilaca koji su tokom četiri noći i dana prošli kroz festivalske kapije! Osvojena titula evropskog šampiona sinoć je imala proslavu dostojnu ovog istorijskog uspeha za izjednačen dnevni rekord od 55.000 ljudi na Petrovaradinskoj tvrđavi i dosad najveće finale Exita! Za non-stop slavlje na svim binama i euforiju kakva još nije viđena lično su se pobrinuli David Guetta, Martin Garrix, Alice Merton, Nina Kraviz, Joseph Capriati, Asian Dub Foundation, ZHU, Tale of Us, Asphyx, DJ Tennis, Red Axes, Elderbrook i brojni drugi! Ovogodišnje izdanje festivala od starta je premašilo dosadašnja zahvaljujući novoj produkciji glavne bine čiju su publiku već od prve noći raspametili Migos, ali i američka rokerka LP, te art-pop ikona Fever Ray. Petak i subotu su obeležili koncerti rege kralja Zigija Marlija, repera hitmejkerskog dodira Frencha Montane, istorijski nastup dive beskrajnog talenta Grace Jones i sjajno raspoloženi Ofenbach! Novi spektakularni izgled i ove godine prikazala je mts Dance Arena koja je sva četiri dana zadržala pun kapacitet do samog zatvaranja uz tehno ikonu Ričija Hawtina, elektronskog genijalca Macea Plexa, house kralja Solomuna i jednu, jedinu i uvek drugačiju, Ninu Kraviz, koja je drugu godinu zaredom zatvorila ceo EXIT uz glasne ovacije publike iz preko 70 zemalja sveta koji su joj izvukli i osmeh i suze na lice.

Tradicionalno eksplozivna završnica EXIT festivala ostaće urezana u pamćenje zahvaljujući plejadi impresivnih izvođača i hitova, te su tako na glavnoj bini, pre vrhunskog house zvuka, numere mlade zvezde u usponu Alice Merton odjekivale Petrovaradinskom tvrđavom na oduševljenje posetilaca koji su upravo njen kolosalni singl “No Roots” proglasili najvećim hitom festivala! Ona je sve ujedno pozvala da joj se pridruže krajem avgusta na Sea Dance festivalu, a zarazna enegija mlade rokerke predstavila je idealnu uvertiru za spektakl najmlađeg i dvostrukog dobitnika nagrade za najboljeg svetskog DJ-a, Martina Garrixa! Publika je sa oduševljenjem dočekala dobro poznate numere “Animals” i “So Far Away”, ali i brojne druge u specijalno spremljenim verzijama koje su u stopu pratili svetlo, video i brojni scenski efekti. Gromoglasne ovacije prolomile su se glavnom binom kada se na nju popeo najveći od svih, neprikosnoveni vladar top lista i veliki ljubitelj EXIT festivala David Guetta! Uz najveće hitove iz svog prebogatog opusa isporučio je završnicu koje će cele generacije mladih prepričavati još dugo, poručujući sa glavne bine: Exite, volim te!

Unapređena produkcija mts Dance Arene sijala je u svom punom sjaju pred hiljadama ljudi koji su neumorno đuskali i poslednjeg dana festivala. Zagrevanje za još jednu fantastičnu noć na Dance Areni započela je berlinska selektorka Dana Ruh, a sledio ju je i Kolsch, Danac koji piše i briše nova pravila u elektronskoj muzici. Nakon toga za DJ pult je stao napolitanski techno princ Joseph Capriati koji je prepunu Arenu doveo u stanje apsolutne euforije. Prvi jutarnji zraci pozdravili su duo Tale of Us, koji su uz svoj prepoznatljivi zvuk savršeno pripremili publiku za završnicu na jednoj od najboljih festivalskih bina na svetu! Nakon prošlogodišnjeg spektakularnog zatvaranja celokupnog EXIT festivala, ali i ovacija i vraćanja na binu više puta, Nina Kraviz se posle neverovatno uspešne godine, vratila nazad svojoj drugoj kući da je proslavi zajedno sa šampionskom titulom EXIT festivala!

Izvođači su se tradicionalno sjajno provodili na festivalu, te je tako Grace Jones, impresionirana publikom i energijom, produžila svoj nastup punih 45 minuta, što je iznenadilo čak i njen menadžment, a bilo joj je toliko prijatno da je u bekstejdžu provela ostatak večeri, do jutra ćaskajući sa organizatorima. U simpatijama joj se pridružio Maceo Plex, koji je na svom Twitter profilu napisao: „Najbolji festival? Vrlo moguće“! Boris Brejcha je izjavio da je zaljubljen u EXIT, dok je istinski profesionalizam pokazala Anastasia Kristensen, kojoj je otac preminuo na dan kad je nastupila, ali izlazak na binu nije otkazala već upravo njemu posvetila „najvažniji nastup u životu“. Impresionirani ovim potezom, brojni su joj izrazili podršku, među kojima su i izvođači sa prethodnih godina Exita, Rebekah, Paul Woolford i Insolate. Megazvezda nove generacije Amelie Lens je imala fantastičan nastup na mts Dance Areni, nekon čega je izjavila da je imala ogromnu tremu jer joj je bio životni san da nastupi na Exitu i da je celo iskustvo bilo nestvarno. Jedan od najupečatljivijih artista na No Sleep Novi Sad bini, Midland, postavio je na svoj Twitter pofil fotografiju sa Exita iz 2007. godine, kad je imao svega 19 god, i rekao da mu je to promenilo život. U konverzaciju su se uključili i DJ Tennis, ali i performeri iz prethodnih godina Nic Fanciulli i Waze & Odyssey, da posvedoče koliko je EXIT zaista poseban! Ida Engberg, koja je nastupila sa svojim izabranikom Adamom Beyerom, bila je svedok čuvenog svitanja na Areni, nazvavši ga magičnim i prelepim!

