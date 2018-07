Završeno Omladinsko prvenstvo Srbije u šahu

Završeno je Prvenstvo Srbije za omladince i omladinke. U konkurenciji omladinaca učestvovalo je osam šahista, koji su odigrali jednokružni Berger u sedam kola.

Posle velike borbe između dva glavna favorita – dvojice FIDE majstora Miloša Miloševića i Luke Budisavljevića, pobednički pehar pripao je Miloševiću sa 5,5 poena. Jedini poraz pobedniku turnira naneo je Mihailo Đokić i to u pretposlednjem kolu, te je pitanje šampiona ostalo nerešeno do samog kraja. Budisavljeviću je bila potrebna pobeda u poslednjem kolu da bi pristigao Miloševića na prvom mestu. Međutim, pošto su obojica remizirali, Milošević je zadržao prednost od pola poena i osvojio naslov prvaka, kao i pravo da predstavlja našu zemlju na Omladinskom prvenstvu sveta, koje se igra u Turskoj od 4. do 16. septembra.

Budisavljeviću je pripalo srebro sa 5 poena, dok je bronzu osvojio Vuk Rutešić sa 4 poena. Rutešić je verovatno najveći tragičar turnira, budući da je startovao sa het- trikom, a potom iz preostale četiri partije osvojio samo poen. Izgubio je mečeve od Luke Budisavljevića i Mladena Rajkovića, a remizirao sa pobednikom turnira i Mihajlom Z. Matovićem. Solidnu igru pružili su Ilija Stanojević i Mihajlo Z. Matović, koji su sa 3,5 poena podelili četvrto i peto mesto. Više se očekivalo od Mladena Rajkovića koji je prema rejtingu bio prvi favorit turnira, ali nije odigrao poslednje dve partije, tako da su Stanojević i Matović pobedili bez borbe.

Izvor: Dnevnik.rs