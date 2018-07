Zelenović: Jubilarni 25. Festival evropskog filma Palić biće kvalitetan i zanimljiv

Jubilarni, 25. Festival evropskog filma (FEF) Palić otvoriće 14. jula italijanski film „Srećan kao Lazaro“ Alis Ročvočer, dobitnice nagrade za najbolji scenario ove godine u Kanu, a na zatvaranju 20. jula biće prikazan kontroverzni rumunski film „Ne dodiruj me“ Adine Pintilije, dobitnice Zlatnog medveda u Berlinu, najavio je selektor Glavnog programa Nenad Dukić na današnjoj konferenciji za novinare 9. jula u Kombank dvorani u Beogradu.

Direktor FEF-a Radoslav Zelenović izjavio je da je pripremljen kvalitetan i zanimljiv festival i izrazio nadu da će ostati upamćen kao dobar susret sa onim što je najznačajnije u evropskoj kinematografiji u ovom trenutku.

„Imamo više od sto filmova u 12 selekcija. Glavni program objavljujemo tek sada jer smo čekali da se završi festival u Karlovim Varima, što nam je donelo i neke sasvim sveže filmove. Inače je 90 posto programa ranije zaključeno, a predfestivalski programi su već u toku. Očekujemo i stotinak gostiju. Trudili smo se, kao i do sada, da gotovo svaki film predstavi neko od članova ekipe“, rekao je on.

„Na strani toga imamo i publiku i goste, stručnu javnost i medije. Izostaje samo onaj deo koji bi to trebalo zvanično da prizna i da nas pohvali. Kao po pravilu, pre vas primete napolju nego u svojoj zemlji. Ponosni smo na nagradu za najbolji evropski festival i na to što smo drugi put za tri godine dobili podršku Kreativne Evrope kroz potprogram Media, prvi put 43.000, a sada 46.000 evra“, kazao je Zelenović, dodajući da se FEF ove godine realizuje u finansijski boljim uslovima.

Direktor je najavio da će dobitnici nagrade „Aleksandar Lifka“ Rade Šerbedžija i Brajan Koks biti 15. jula na Paliću. Šerbedžija će održati i koncert u Subotici, dok će Koks, pored konferencije za medije, imati razgovor sa publikom. Izložba posvećena Mileni Dravić biće otvorena 17. jula, a tu su i filmske radionice i drugi prateći sadržaji.

Selektor Nenad Dukić istakao je da je Glavni program (dva filma na otvaranju i zatvaranju van konkurencije i 12 filmova u takmičarskom delu) reprezentativan kada je reč o evropskoj kinematogafiji u prvoj polovini ove godine i da ga karakterišu raznovrsnost i angažman.

„Raznovrsnost se odnosi na rediteljske postupke, odabir tema i prisustvo različitih kinematografija – velikih poput francuske i nemačke, ali i manjih, sve do onih gotovo nepostojećih ili nama nepoznatih“, rekao je Dukić, napominjući da je u selekciji i jedan film iz Belorusije.

Dukić je naglasio da je osnovni kriterijum pri selekciji bila sinematička vrednost, a ispostavilo se da je većina odabranih filmova takođe i angažovana i to na ozbiljan način. „Evropski autori očito osećaju odgovornost i potrebu da govore o važnim temama Evrope danas, od migrantske krize, preko socijalne krize i to ne samo u zemljama tranzicije nego i u onim razvijenim, do krize vrednosti u sistemu liberalnog kapitalizma“, izjavio je on.

Takmičarski program počinje nemačkim filmom „Styx“ Volfganga Fišera. Pominjući posebno belgijski film „Devojka“ Lukasa Donta, dobitnika Zlatne kamere u Kanu i beloruski „Kristal“ Darije Zuk, koji je premijeru imao u Karlovim Varima, Dukić je izrazio zadovoljstvo što će na FEF-u biti prikazano čak pet filmova sa liste od deset nominovanih za evropsku Luks nagradu, koja je objavljena na kraju festivala u Karlovim Varima.

Festivalski žiri glavnog takmičarskog programa čine mađarska rediteljka Ildiko Enjedi, francuski glumac Ibrahim Koma, litvanska producentkinja Ieva Norviliene, holandski reditelj Marinus Grothof i srpska glumica Nataša Ninković.

Na Paliću će raditi i FIPRESCI žiri u sastavu Nina Sputnitsakaja (Rusija), Masimo Leki (Italija) i Tonči Valentić (Hrvatska).

Programski direktor FEF-a Miroslav Mogorović osvrnuo se na ranije objavljeni takmičarski program Paralele i sudari, koji je selektovao Nil Jang u saradnji s njim, kao i na Mladi duh Evrope.

Novitet je da će u Paralelama i sudarima među 12 filmova dva biti dokumentarna. Mogorović je izdvojio rumunski film „Mrtva nacija“ Radua Žudea, višestruko nagrađivani gruzijski „Strašna majka“ Ane Urusadze, kao i mađarski „Cvetna dolina“ Lasla Čuja, upravo nagrađen u Karlovim Varima. Srpski predstavnik u ovom programu biće „Banditi u potrazi za mamom“ Koste Ristića.

Nagrade će dodeliti FEDEORA žiri u sastavu Kjara Spanjoli Gabardi (Italija), dr Maja Bogojević (Crna Gora) i Pavlina Jeleva (Bugarska).

„U progamu Mladi duh Evrope želeli smo da se fokusiramo na autore mlade i po godinama, ne samo po duhu, da prikažemo ono što je novo, snažno i vibrantno u evropskom filmu. Imamo odličnu selekciju kratkometražnih filmova, a neki od njih prikazivaće se i uoči projekcija u programu Paralele i sudari“, najavio je on, dodajući da je novina i dokumentarni program koji će biti širi od ekoloških tema iz dosadašnjeg Ekodoksa.

Mogorović je istakao i poboljšanje infrastrukture. FEF sada može da računa na dve letnje pozornice i jedan renoviran bioskop, a dogodine i na još jednu zatvorenu salu, što će omogućiti uvođenje novih programa, poput selekcije Velikani evropskog filma, sa delima autora koji su prevazišli okvir takmičarskog programa a zaslužuju da se njihovi filmovi prikažu u svojevrsnoj panoramskoj selekciji.

Ilija Tatić, direktor Otvorenog univerziteta u Subotici, koji je izvršni producent FEF-a podsetio je da se od 1. jula realizuje predfestivalski program u Subotici, sa selekcijama Palićki pobednici, omaž dobitnicima „Lifke“, Best of Europe.

„Nama su značajni i prateći sadržaji i to ne samo zabavni nego i edukativni. To su aktivnosti na koje su Otvoreni univerzitet i FEF odavno orijentisani“, rekao je Tatić navodeći radionicu Viktora Paza za mlade filmske kritičare, kao i saradnju sa festivalom „Žigmund Vilmoš“ iz Segedina – održavanje škole filma za 20 polaznika iz Subotice i Segedina.

Tatić je najavio okupljanje na Paliću predstavnika festivala iz Linca, Sevilje, Viljnusa i Kotbusa, koji imaju sličan koncept i ciljeve kao FEF, te je ideja da se umreže i zajedno unapređuju.

Na jubilarnom FEF-u biće predstavljeno dopunjeno izdanje knjige „Dodir večnosti“, o dobitnicima nagrade „Lifka“. Prvu knjigu, za 20. FEF, napisao je Nebojša Popović, koji je nažalost preminuo. O laureatima iz narednih pet godina pisao je Ivan Aranđelović.

Tatić je dodao da je budžet ove godine 24,5 miliona dinara i zahvalio na podršci Ministarstvu kulture Srbije, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu Vojvodine i Gradu Subotici, progamu Media Kreativne Evrope, kao i prijateljima festivala: organizaciji GIZ, Gorkom listu, Filmskom centru Srbije, Auto kući Tasić i kompaniji Legend.

Ove godine ponovo će biti organizovanog prevoza za Palić iz Beograda i Novog Sada za sve zaintersovane posetioce, od 15. do 20. jula.

Jubilarni, 25. Festival evropskog filma Palić, biće održan od 14. do 20. jula na Paliću i u Subotici i prikazaće stotinak relevantnih evropskih naslova raspoređenih u 12 programskih celina: Glavni takmičarski program, Paralele i sudari, Mladi duh Evrope, Novi mađarski film, Crnomorska regija u fokusu, Omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka, Omaž program dobitnicima nagrade Underground Spirit, Ekološki dokumentarci, Klasici na trgu, Best of Europe 2017, selekcija filmova sa festivala „Žigmond Vilmoš“ iz Segedina i Palić u Beogradu.