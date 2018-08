Zobenica: Vojvodina domaćin Letnje akademije AER

Baia Mare/Novi Sad 07. avgust – Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica, koji je i potpredsednik Skupštine evropskih regija (AER), učestvovao je danas u rumunskom gradu Baia Mare na sastanku Organizacionog odbora Letnje akademije AER, na kojem je prihvaćena kandidatura AP Vojvodine da bude domaćin Letnje akademije 2019. godine.

Potpredsednik Zobenica predstavio je kandidaturu AP Vojvodine ističući da je velika čast biti domaćin Letnje akademije koja okuplja mlade iz cele Evrope i čiji je cilj njihovo povezivanje i razmena znanja i iskustava kroz studijske posete i tematske radionice, te dodao da je to prilika i da regija domaćin predstavi svoje prednosti i promoviše svoje potencijale. On je podsetio i da je AP Vojvodina veoma aktivna u organizaciji događaja i sporovođenju aktivnosti AER-a, pa je tako prošle godine u Novom Sadu održana Generalna skupština Regionalne mreže mladih AER-a, a AP Vojvodina osvojila „MYFER“ nagradu (Most youth friendly region).

„S obzirom na ciljeve koje ima ovaj program AER-a, kao i da je Novi Sad Evropska prestonica mladih 2019. i Evropska prestonica kulture 2021., sa zadovoljstvom smo prihvatili temu koju je predložio Organizacioni odbor, te verujem da će Letnja akadimija 2019. u Novom Sadu biti jedna od najuspešnijih. Očekujemo oko stotinu učesnika iz velikog broja regija Evrope. Želim da naglasim da smo mi i ove godine domaćini velikom skupu Skupštine evropskih regija. U septembru se održava Jesenje plenarno zasedanje AER-a koje okuplja preko 50 regija iz Evrope i čiji će najviši izabrani predstavnici će biti naši gosti. Takođe, zajedno sa AER-om smo i domaćini Regionalnom poslovnom forumu koji se organizuje po prvi put i na kojem će se predstaviti regionalne razvojne agencije, regionalne privredne komore i privrednici iz Evropskih regija“, rekao je Zobenica.

Ove godine Letnju Akademiju organizuje okrug Maramureš (Rumunija) pod nazivom „Kulturno nasleđe kao regionalna atrakcija“, s obzirom na to da je 2018. godina proglašena evropskom godinom kulturnog nasleđa. Petodnevni program će biti baziran na razmeni iskustava mladih i političara i na razgovorima i predavanjima iz oblasti kulturnog nasleđa Maramureša, kao i na predstavljanju grada Baia Mare koji je rumunska prestonici mladih za 2018. godinu.

Letnja Akademija, program Skupštine evropskih regija, se uvek održava u letnjem periodu, a njeni učesnici su mladi (od 18 do 30 godina starosti) koji su aktivnu u radu sa mladima na regionalnim nivou, ( iz regija članica AER-a), kao i izabrani regionalni političari.

Domaćin Letnje akademije 2020 je grad Amijen iz Francuske, koji je takođe Evropska prestonica mladih te godine.