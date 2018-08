Zrenjanin: Konkurs za korišćenje državne zemlje bez naknade

ZRENJANIN – Grad Zrenjanin je raspisao konkurs za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja i naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu. Pored ovog, upućen je redovan poziv za dodelu državnog zemljišta vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava i stočarima po pravu prečeg zakupa.

Pravo da učestvuju imaju obrazovne ustanove, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove, pravna lica u državnoj svojini registrovana u oblasti šumarstva, kao i visokoobrazovne ustanove – državni fakulteti, naučni instituti i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija.

Stojan Kralj. šef odseka za poljoprivredu gradske uprave Zrenjanin kaže: „Škole imaju prava do 100 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, dok zatvori imaju pravo na dodelu do 100 hektara na besplatno korišćenje. Po ovom javnom pozivu može se dodeliti I visokoobrazovanim ustanovama iz oblasti poljoprivrede do 1000 hektara. Pravo učešća imaju sva pravna lica koja se prijave I dostave potrebnu dokumentaciju do 31. oktobra tekuće godine.“

„Ova lica moraju da se prijave nadležnoj veterinarskoj inspekciji za Srednjobanatski okrug, stočari do 31.avgusta, kako bi oni do 31. oktobra izašli na teren kako bi popisali I napravili zapisnike,I kako bi ti proizvodjači dobili zemljište po pravu prečeg zakupa“, napominje Stojan Kralj šef odseka za poljoprivredu gradske uprave Zrenjanin.

U javnoj svojini grada Zrenjanina nalazi se oko 500 hektara poljoprivrednog zemljišta, dok je u državnoj svojini 24 hiljada hektara.

Izvor: RTV