Nastavak podrške za saradnju privrede i nauke

Povodom objave nastavka javnog poziva za inovacione vaučere ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, zajedno sa pomoćnikom ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za digitalizaciju u prosveti i nauci Sašom Stojanovićem i direktorom Fonda za inovacionu delatnost Ivanom Rakonjcem, posetili su preduzeće „CarnoMed“ iz Novog Sada, korisnika inovacionog vaučera. Usled velikog interesovanja, Fond za inovacionu delatnost opredelio je dodatna sredstva u iznosu od 30 miliona dinara za dodelu inovacionih vaučera. Preduzeća kojima je potrebna usluga naučno-istraživačke organizacije kako bi podigla nivo inovativnosti svojih proizvoda i postala konkurentnija na tržištu mogu da se prijave za dobijanje inovacionog vaučera u vrednosti do 800 000 dinara.

– Kada imate spoj preduzetništva sa najprestižnijim naučno-obrazovnim ustanovama i uz to podršku države, to je dobitna kombinacija što se vidi na primeru ove kompanije. Ponosni smo što u Novom Sadu imamo takva preduzeća, koja nisu u fokusu javnosti, a svaki dan predano rade i postižu odlične rezultate. To što je suština kompanije „CarnoMed“ mogla da se iskaže u samo dva minuta jeste jasan znak da su sistematični, posvećeni i da dobro razumeju svoj posao. Sjajna je stvar kada vidite da se iz Novog Sada izvoze proizvodi na teritoriju Evrope i da se ovi mladi ljudi ne plaše da budu konkurenti najvećim svetskim kompanijama. Država treba da podrži ovakve procese, i verujem da će ta podrška biti još izraženija, da će ljudi ostajati u Srbiji kada vide da i ovde mogu da proizvode po najvećim svetskim standardima – naglasio je gradonačelnik Vučević.

Do sada Fond za inovacionu delatnost dodelio je 47 inovacionih vaučera za 39 srpskih preduzeća, u ukupnom iznosu od 29,5 miliona dinara.

– Suština budućeg razvoja Srbije jeste u saradnji malog i srednjeg biznisa sa naučno- istraživačkom zajednicom. Ovo je najbolji program koji omogućava da takva preduzeća dobiju znanje sa fakulteta i naučnih instituta, i da ga koriste da povećaju proizvodnju, kvalitet proizvoda, obrt, da obezbede veće plate i nova radna mesta. Takav program koristi se svuda u svetu za spajanje nauke i privrede. Kompanija „CarnoMed“ podržana je sa 960 000 dinara. Oni 70 posto proizvodnje izvoze, a u poslednjih godinu dana su duplirali svoj prihod. Koristeći ove vaučere i druge vidove podrške Vlade Republike Srbije siguran sam da će njihov prihod u budućnosti biti još znatno veći – naglasio je ministar Nenad Popović.

Poziv za dostavljanje prijava otvoren je do 21. maja 2018. godine, odnosno sve dok opredeljena sredstva ne budu utrošena. Vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Jednom podnosiocu prijave u toku ovog javnog poziva mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1 200 000 dinara.

Zainteresovana preduzeća mogu se prijaviti za inovacioni vaučer preko portala Fonda, a sve detalje o programu i uslovima nalaze se na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost. Takođe, za dodatne informacije tim Fonda stoji na raposlaganju putem adrese ivauceri@inovacionifond.rs

Dizajn i procedure za implementaciju šeme inovacionih vaučera su pripremljene u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“ koji se finansira iz IPA sredstava EU za 2013, a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).